Der Bau der kreuzungsfreien Auffahrt auf die B271 zwischen Wachenheim und Friedelsheim geht ab Montag in die dritte Bauphase. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitgeteilt. Verkehrsteilnehmer müssen allerdings weiter mit Einschränkungen rechnen: So wird dann die Anschlussstelle B271/L525 Richtung Wachenheim und Friedelsheim komplett geschlossen. Autofahrer, die von Wachenheim oder Friedelsheim nach Bad Dürkheim möchten, müssen über die Weinstraße oder den Feuerberg ausweichen. Zudem gibt es weitere Änderungen bei der Verkehrsführung: Der Fahrstreifen der B271 in Fahrtrichtung Grünstadt wird zwischen dem Gewerbegebiet Forst und der Anschlussstelle Bad Dürkheim-Süd voll gesperrt.

B271 in Richtung Neustadt frei

Die B271 ist somit in diesem Bereich nur in Fahrtrichtung Neustadt befahrbar. Derzeit ist es genau anders herum. Der Verkehr auf der B271 in Richtung Norden wird bei der Anschlussstelle Deidesheim auf die Weinstraße nach Bad Dürkheim geleitet. Die Anschlussstelle Bad Dürkheim-Süd ist für beide Fahrtrichtungen frei.

Wie lange der Bauabschnitt dauern wird, konnte der LBM auf Nachfrage nicht sagen