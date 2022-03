Die Bauarbeiten an der B 271 bei Bad Dürkheim von der Anschlussstelle Mannheimer Straße bis zur Anschlussstelle B 37 sind abgeschlossen. Die Strecke wird am Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Die Bauarbeiten seien zwei Wochen früher fertig geworden als geplant.