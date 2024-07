Die B271-Abfahrt Bad Dürkheim-Süd wird ab Montag aus Fahrtrichtung Neustadt kommend für etwa zwei Wochen voll gesperrt. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist in dieser Zeit auch die B271-Auffahrt von der K7 in Richtung Grünstadt nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die B271-Anschlussstelle Wachenheim. Grund für die Sperrung sind laut LBM Sanierungsarbeiten am 1997 errichteten Überführungsbauwerk der K 7 über die B271-Anschlussstelle. „Die Übergangskonstruktion zwischen dem Brückenwiderlager West und dem Brückenüberbau ist schadhaft und muss repariert werden“, teilte der LBM mit. Die Sanierung kostet etwa 50.000 Euro.