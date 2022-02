Die Arbeiten an der B271-Anschlussstelle Friedelsheim gehen voran: Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, beginnt am Donnerstag der zweite Bauabschnitt. Wegen der Arbeiten wird die Straße in Fahrtrichtung Neustadt zwischen der Anschlussstelle Bad Dürkheim-Süd und der Anschlussstelle Auf der Mirrhe (Gewerbegebiet Forst) gesperrt. Die B271 ist somit nur in Fahrtrichtung Norden befahrbar. Die Umleitung erfolgt ab Bad Dürkheim-Süd über die Weinstraße. Kurz vor Deidesheim wird der Verkehr über die L527 zur B-271-Anschlussstelle Deidesheim geleitet. Zwischen Friedelsheim und Wachenheim müssen Autofahrer mit Wartezeiten rechnen: Die L525 wird im Baustellenbereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Das Gewerbegebiet Forst ist während der Arbeiten nur aus Richtung Süden über die Anschlussstelle Deidesheim zu erreichen.