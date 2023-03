Am zweiten Rückrunden-Spieltag der B-Klassen erwartet der SV Weisenheim II im Kreis Rhein-Pfalz Spitzenreiter VfR Grünstadt II (Sonntag, 12 Uhr). Der FV Freinsheim II gibt bei der SG Leiningerland seine Visitenkarte ab (Sonntag, 15 Uhr).

Ob die Weisenheimer ihr Husarenstück aus der Hinserie wiederholen können, als sie dank des späten Treffers von Marcel Baumann als bislang einzige Mannschaft Tabellenführer VfR Grünstadt II beim 2:2 einen Zähler abknöpften, ist fraglich. „Wir haben etliche angeschlagene Akteure, weshalb der Trainingsbesuch am Dienstag nicht gut war. Ich hoffe, dass sich der Kader bis Sonntag füllt“, sagt Trainer Michael Koback.

Ein personeller Engpass hatte dazu geführt, dass Weisenheim darum bat, das Derby in Freinsheim am vergangenen Wochenende abzusagen. „Ich habe FVF-Trainer Tobias Haffke angerufen, und er hat unserem Wunsch sofort zugestimmt“, erklärt Koback. Die Begegnung wird am Dienstag, 4. April, 19.30 Uhr, nachgeholt.

TuS Friedelsheim empfängt FG 08 Mutterstadt II

Dies heißt aber auch, dass es für die Freinsheimer bei der SG Leiningerland nach der langen Pause einen Kaltstart gibt. Der FVF belegt Rang drei, ist aber schon im Hinspiel gegen den Tabellensechsten Leiningerland nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die SG ist mit einem 3:1-Sieg in Ebertsheim gut ins Jahr gekommen. Wollen die Freinsheimer dem MTSV Beindersheim im Rennen um Platz zwei Paroli bieten, sollten sie zumindest einen Punkt mitnehmen.

In der West-Staffel (Kreis Rhein-Mittelhaardt) ist TuS Friedelsheim am Sonntag (15 Uhr) Gastgeber im Verfolgerduell gegen FG 08 Mutterstadt II. Die Friedelsheimer haben den Fehlstart in die Rückserie (0:1 gegen SG Neidenfels/Lambrecht) mit einem 7:2 bei der SG Böhl-Iggelheim korrigiert. „Wir würden gerne den 2:1-Sieg aus dem Hinspiel wiederholen“, sagt Spielertrainer Nicolas Wrede.