Bereits am Freitag, 19.30 Uhr, erwartet in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz, Gruppe 2, der SV Weisenheim II Spitzenreiter TuS Dirmstein. Der FV Freinsheim II ist am Sonntag, 13 Uhr, Gastgeber der SG Leiningerland.

Der Fußball ist reich an kuriosen Geschichten. Eine schreibt der SV Weisenheim II. Es dürfte ziemlich einmalig sein, dass ein Verein Mitte Oktober sein erstes Heimspiel bestreitet. „Das übergeordnete