In der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West ist das Spiel zwischen dem FC Leistadt und TV Ellerstadt abgesetzt worden, weil die Leistadter ihre Mannschaft aus dem Wettbewerb zurückgezogen haben. Im Mittelpunkt steht das Derby zwischen Rot-Weiss Seebach II und TuS Friedelsheim am Freitag. Der TuS Wachenheim geht als Favorit in das Duell mit der SG Böhl-Iggelheim II.

Der TuS Wachenheim hat sein Spiel gegen den die SG Böhl-Iggelheim II auf Donnerstag, 19.30 Uhr, vorverlegt. „Unsere nächsten Partien finden unter der Woche statt. Das ist vielleicht