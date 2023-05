Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Aufstiegsrunde der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord hat der FV Freinsheim II in einer interessanten und offensiv geführten Partie beim VfR Frankenthal II ein leistungsgerechtes 2:2 (0:0) erreicht. FVF-Trainer Tobias Haffke war vor allem am Telefon gefordert.

Bis zur Pause waren zwar noch keine Tore gefallen, aber das war eher dem Zufall geschuldet. „Die erste Halbzeit war völlig offen. Beide Mannschaften hatten etliche gute Gelegenheiten. Statt 0:0