Für die männliche B-Jugend der HSG Eckbachtal ist das Abenteuer Oberliga zunächst verschoben. Sie hatten sich die Teilnahme an der höchsten Liga dieser Altersklasse mit einer couragierten Leistung in der Qualifikation gegen den TV Hochdorf gesichert. Trainer Lukas Tschischka bescheinigt dem Team eine tolle Entwicklung.

Als Anfang des Jahres die Planung für die neue Saison begann, hatte es für die Jungs nur ein Ziel gegeben: die Oberliga. Dass sie es tatsächlich geschafft haben, war aber nicht unbedingt zu erwarten. Vier Mannschaften aus der Pfalz spielten um zwei Plätze im Achterfeld der Rheinland-Pfalz/Saar-Oberliga. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die übliche Qualifikation reduziert, die HSG Eckbachtal musste als Vierter einer Setzliste beim Favoriten TV Hochdorf antreten.

Mit Siegeswillen und Mannschaftsgeist

„Ich war etwas überrascht vom Spielverlauf“, erinnert sich Co-Trainer Silas Rogawski an den guten Start der Jung-Gekkos in das Spiel. „Beim Stand von 4:2 wurde mir zum ersten Mal klar, dass wir eine Chance haben.“ Die Mannschaft strahlte enormen Siegeswillen aus, führte zwischenzeitlich mit sechs Toren. Zwar schmolz der Vorsprung gegen Ende, aber mit dem Schlusspfiff stand es 23:22 für die HSG Eckbachtal, die Gekkos konnten jubeln. HSG-Trainer Lukas Tschischka lobt den Teamgeist: „Handball ist ein Mannschaftssport und wir haben ein tolles Team!“

Die Jungs der männlichen B-Jugend kennen sich schon lange, spielen jeweils alle zwei Jahre in dieser Zusammensetzung. Sechs Spieler gehören zum älteren Jahrgang 2004, acht zum jüngeren 2005. Vor zwei Jahren wurden sie Vierter der Pfalzliga, in der in diesem Jahr wegen Corona abgebrochenen Saison belegten alle Spieler mit ihren jeweiligen Teams den ersten Platz in der Pfalz. „Sie haben sich wirklich gut entwickelt“, freut sich Tschischka, Das Team sei sehr homogen, die Jungs würden gut miteinander auskommen. Einzelne Talente hervorheben will der Trainer nicht, alle hätten ein ähnliches Niveau: „Man merkt keine Wechsel im Spiel.“

Co-Trainer haben meiste Oberliga-Erfahrung

Auch wenn Corona den Handball wie so vieles derzeit ausbremst, hoffen die Verantwortlichen, dass es doch noch irgendwann losgehen kann mit der Oberliga. Für Tschischka war mit der Qualifikation das Saisonziel bereits erreicht. Die Mannschaft könne dann ohne Druck spielen. Wenn Kontaktsport wieder erlaubt ist, also gespielt werden darf, sei „jeder Punkt ein gewonnener Punkt“. Das ist seinen Spielern aber nicht genug. „Wir haben uns einiges vorgenommen“, sagt Bennet Löhmar. Torhüter Dennis Lell konkretisiert das Ziel: „Gutes Mittelfeld.“

Für alle Spieler ist es die Oberliga-Premiere. Trainer Tschischka hat in der Saison 2017/18 ein B-Jugend-Team in der Oberliga gecoacht. Seine Co-Trainer Silas Rogawski und Nisse Nehrdich waren bereits zwei Jahre in den Jugend-Oberligen aktiv und spielen nun auch in der Herren-Oberliga. Rogawski weiß, dass das Spiel mit Harz zunächst ungewohnt ist.

Saisonstart mindestens auf Januar 2021 verschoben

Und er kann den Jungs mitgeben, dass sie Geduld brauchen: „Man muss länger spielen, nicht gleich den Abschluss suchen.“ Eine Oberligarunde sei mit einer Pfalzligasaison nicht vergleichbar, berichtet der 19-Jährige: „Das Spiel ist schneller und härter. Jedes Spiel ist wichtig, es gibt keine einfachen Spiele.“ Nehrdich ergänzt: „Egal, wie es läuft, man kann aus jedem Spiel lernen.“

Wann die Runde tatsächlich beginnt, ist unklar. Geplant war das erste Spiel der Jung-Gekkos beim SV Zweibrücken für Ende Oktober. Aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen ist der Saisonstart der Jugend-Oberligen aber mindestens auf den 10. Januar 2021 verschoben. „Das ist sehr schade“, sagt Christian Schanz enttäuscht, hofft aber dass die Mannschaft im nächsten Jahr das Abenteuer Oberliga angehen kann. Aktuell ist auch mindestens für den November kein Training mehr möglich.

Der Kader

Männliche B-Jugend der HSG Eckbachtal:

Dennis Lell, Sam Winkelmann, Jonas Molz – Bennet Löhmar, Niklas Groß, Christian Schantz, Philipp Bentz, Leon Funk, Tim Täumler, Adrian Rampp, Gabriel Rampp, Danyar Yergin, Lars Wegmann, Lars Reber.