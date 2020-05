Von Montag an bis voraussichtlich 28. Mai wird die B37 zwischen Riesenfass und Einmündung der Weinstraße Nord (Höhe Autohaus Köhler) saniert. Die Arbeiten werden jeweils halbseitig ausgeführt und der Verkehr durch eine Ampel geregelt. Bei den Sanierungsarbeiten der Nordseite muss die Zufahrt zur Maxbrunnenstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr zur Maxbrunnenstraße wird über den „Wurstmarktkreisel“ und die Leistadter Straße geleitet. Die Zufahrt zur Leistadter Straße ist auch über „Zumstein“-Kreisel, Hinterbergstraße und Vigilienstraße möglich. Da während der Arbeiten der südlichen Hälfte die Zufahrt zur Weinstraße Nord in Höhe „Schäuble Müller“ voll gesperrt werden muss, ist die Zufahrt zur Weinstraße Nord nur in Höhe des Autohauses Köhler möglich. Die Ausfahrt aus der Weinstraße Nord ist über den Wurstmarktplatz möglich. rhp