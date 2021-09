[Aktualisiert um 17.31 Uhr] Weil er mit den Reifen seines Anhängers eine Verkehrsinsel touchierte, kippte am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr ein 65-jähriger Traktorfahrer aus Eisenberg mit seinem Gespann um. Ein in Richtung Innenstadt fahrender Senior aus Haßloch kollidierte frontal mit dem Anhänger, der auf die Gegenfahrbahn geraten war. Beide Fahrer konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden leicht verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle vom Deutschen Roten Kreuz versorgt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 13.000 Euro, als Ursache vermuten die Beamten überhöhte Geschwindigkeit des Traktors. Die B 37 musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe sowie zur Bergung der Fahrzeuge und der Ladung für insgesamt vier Stunden voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.