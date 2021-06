Auf der B 37 wurde am Montagmittag gegen 13 Uhr ein Motorradfahrer nach einem Sturz verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 32-Jährige von Frankenstein Richtung Bad Dürkheim, als er in einer Linkskurve – wahrscheinlich wegen unangepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß rechts gegen die Leitplanke und schlitterte noch etwa 100 Meter an der Leitplanke entlang, bis er zum Stillstand kam. Dabei zog er sich mehrere Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper zu. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der 32-Jährige wurde vom alarmierten Roten Kreuz behandelt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Die B 37 musste 50 Minuten voll gesperrt werden.