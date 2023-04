Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um Motorradfahrer für den durch sie verursachten Lärm zu sensibilisieren, will die Stadt ein Lärmdisplay an der B 37 zwischen Mühlenkreisel am westlichen Dürkheimer Ortsausgang und Hardenburg installieren. Das Vorhaben ist nun einen Schritt weitergekommen und könnte schon bald umgesetzt werden.

Der Stadtrat hatte auf Antrag der SPD die Verwaltung Ende Oktober damit beauftragt, ein Konzept für Anschaffung und Einsatz von Lärmdisplays zu erstellen. Wie der stellvertretende