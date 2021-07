Der Neubau des südlichen Abschnitts der B 271 zwischen dem Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch und Kallstadt hat eine wichtige Hürde genommen. Das Bundesverkehrsministerium hat den sogenannten „Gesehen-Vermerk“ erteilt. Das hat eine Nachfrage des Dürkheimer Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger (CDU) beim Ministerium ergeben.

Die Unterlagen seien nun auf dem Weg zum Mainzer Verkehrsministerium. Eine genehmigte Straßenplanung durch den Bund ist Voraussetzung für die Erstellung der Verfahrensunterlagen und die Beantragung des Planfeststellungsverfahrens. „Ich freue mich, dass es jetzt endlich mit dem weiteren Ausbau der B 271 vorangeht. Die Anwohner in den Gemeinden der Weinstraße werden dadurch wesentlich entlastet. Das sieht man an der Erfolgsgeschichte im Abschnitt zwischen Neustadt und Bad Dürkheim und im Norden bei Kirchheim. Wir brauchen den kompletten Lückenschluss“, betont Steiniger in einer Pressemitteilung.

Der Abschnitt vom Gewerbegebiet Bruch bis hinter Kallstadt umfasst eine Streckenlänge von etwa acht Kilometern und soll geschätzte 43,7 Millionen Euro kosten.