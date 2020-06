Ab Montag, 15. Juni, wird die B-271-Anschlussstelle Deidesheim gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Speyer mitgeteilt. Grund sind Bauarbeiten für den fünften Bauabschnitt der neuen kreuzungsfreien Zufahrt auf die B 271 bei Deidesheim. Aus Richtung A 65 führt die Umleitung über die Anschlussstelle Ruppertsberg. Die Arbeiten am fünften Bauabschnitt werden voraussichtlich bis Mitte Juli dauern. Der Landesbetrieb hat außerdem mitgeteilt, dass die B 271 zwischen den Anschlussstellen Ruppertsberg und Wachenheim in der Zeit von Freitag, 12. Juni, 20 Uhr, bis Samstag, 13. Juni, 6 Uhr, voll gesperrt wird. Eine örtliche Umleitung werde eingerichtet, so die Behörde. Der Grund für die Vollsperrung ist der Umbau vom vierten in den fünften Bauabschnitt an der Anschlussstelle Deidesheim.