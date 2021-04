Der Gemeinderat Ellerstadt hatte den Kauf des Umspannwerks an der Rheinhaardt-Bahn-Haltestelle Ost abgelehnt und die Bürgerstiftung zog einen Kauf in Erwägung: Nach reiflicher Überlegung sei sie davon abgerückt, sagt Stifter und Vorstandsmitglied Helmut Rentz. Warum?

Seit ihrer Gründung 2001 hat die Stiftung gut 21.000 Euro für Projekte zum Verschönern oder für die Infrastruktur des Dorfs ausgegeben. Zu Beginn seiner Amtszeit als Bürgermeister habe Stiftungsvorstand Helmut Rentz das alte Rathaus und das alte Feuerwehrhaus verkauft. Heute gestehe er sich ein, dass das ein Fehler gewesen sei, erklärt er. Dieser Fehler sollte beim Umspannwerk nicht noch einmal passieren, und so versuchte er schon als Ortsbürgermeister, dessen Kauf voranzutreiben. Die Stiftung hätte das Vorhaben aber finanziell nicht stemmen können, meint Rentz.

Gutachten: Gebäude schadstoffbelastet

Das Gebäude stellte sich laut einem Gutachten dann aber als schadstoffbelastet heraus. Man befürchtete, wegen dieser Belastung „ein Geldgrab“ zu kaufen, und der Gemeinderat sagte im Sommer vorigen Jahres nein. Im Vorstand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung kam die Überlegung auf, ob man hier nicht für die Gemeinde in die Bresche springen könnte.

Das Resümee lautete: Die Bürgerstiftung könnte den Kauf und die Sanierung stemmen mit einer Vorfinanzierung durch ein zu erwartendes Erbe, dann aber wäre Schluss. Das innen und außen denkmalgeschützte Haus müsste umgebaut werden, damit beispielsweise der Verein „Ortsgeschichte“ Lagermöglichkeiten für archivwürdige Dinge wie Bilder, Filme und Vereinsunterlagen bekommt oder andere Vereine es für ihre Zwecke nutzen könnten. Das Gebäude müsste nach dem Erwerb auch unterhalten werden.

Themen wie die Zufahrt, vorgeschriebene Parkplätze und mögliche Fluchtwege seien ungeklärt. „Da sind wir an unsere Grenzen gekommen. „Die Idee war gut. Wir werden sie nicht zur Vollendung bringen können, schade drum“, bedauert Rentz.

Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) ist von Amts wegen im Stiftungsvorstand. Bei ihr genießt das Projekt durchaus Sympathie, aber sie sieht auch die vielen möglichen Fallstricke. Sie könnte sich aber vorstellen, zusammen mit einem Investor und der Stiftung aus dem Gebäude etwas zu machen. Vom Bebauungsplan her sei die Gemeinde „Herrin des Verfahrens“, insofern könne man sich zuerst einmal zurücklehnen und abwarten, ob die Rhein-Haardtbahn ihr Gebäude anderweitig verkauft bekommt, sagt Stachowiak. Mit jeder Menge Vorarbeit und jeder Menge Geld „ins Risiko gehen“, ist jedenfalls nicht ihr Plan.

Unter anderem hat die Bürgerstiftung das Herrichten der „Alten Waage“ in der Ortsmitte, den Rebenbogen, Tisch und Bänke in einer Grünanlage in der Akaziensiedlung und das Hoover-Denkmal mit Tafel initiiert und finanziert. Dieses Jahr will sie Rastplätze des Ellerstadter Rundwanderwegs möblieren. Man suche auch immer Mitstreiter in eigener Sache, gab Stiftungsrat Jürgen Scheidel bekannt.