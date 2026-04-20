Im Kreishaus wurden am Sonntag Bürger für ihr großes Ehrenamt geehrt. Drei Preise gingen an Vereine und Helfer, die Orte, Natur und Kultur bewahren.

Der erste, mit 3000 Euro dotierte Preis der Stiftung des Landkreises für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung des Landkreises ging an den Verein Aktion Limburg aus Bad Dürkheim. Der Verein Stiftung Freinsheim wurde mit dem zweiten Preis und 2000 Euro bedacht. Den dritten Preis teilten sich mit je 500 Euro Bernhard Oberhettinger aus Deidesheim und Wolfgang Mildner aus Lambrecht.

Ehrenamt sei weit mehr als freiwilliges Engagement, betonte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), es sei gelebte Verantwortung für die Gemeinschaft. Überall dort, wo sich Menschen freiwillig engagierten, werde die Gesellschaft menschlicher und stärker, führte er aus. Es erfülle ihn als Landrat mit großem Respekt zu sehen, wie viel Engagement es im Landkreis Bad Dürkheim gebe. Der Bürgerpreis sei ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Die Preisträger zeigten, dass jeder einzelne einen Unterschied machen könne. Sie schenkten Zeit, Aufmerksamkeit und Menschlichkeit, genau das seien die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhielten. „Vielen Dank für alles, was Sie tun“, schloss der Landrat.

Kulturelles Erbe bewahren

Der Verein Aktion Limburg engagiert sich seit 50 Jahren für den Erhalt der Ruine des Klosters Limburg. Er vermittelt mit regelmäßigen Führungen, Vorträgen und Veröffentlichungen Wissen um die Geschichte des kulturhistorisch bedeutenden Bauwerkes. Mitglieder des Vereins haben in ehrenamtlichem Einsatz maßgeblich an der Sicherung, Rekonstruktion und denkmalgerechten Weiterentwicklung der Klosterruine mitgewirkt. Der Verein hat die Rekonstruktion der Krypta, die als Außenstelle des Bad Dürkheimer Standesamtes genutzt wird, umgesetzt. Aktuell hat sich der Verein die Sicherung des Tonnengewölbes im Refektorium vorgenommen.

Seit 33 Jahren engagiert sich der Verein Stiftung Freinsheim für die Sanierung und Pflege öffentlicher Kultur- und Baudenkmäler, die Gestaltung öffentlicher Grünflächen und die Installation von Kunst im öffentlichen Raum. Den Mitgliedern gelingt es immer wieder, Bürger einzubinden und zu Mitmachaktionen zu begeistern. Das nächste Projekt des Vereins ist der „Heilgarten 2.0“, berichtete die Vorsitzende Annette Leuckel. Hier soll an den Apothekergarten angrenzend eine Anlage mit klimaresistenten Heilpflanzen entstehen.

Bernhard Oberhettinger engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für seine Heimatstadt Deidesheim. Er ist seit 2009 Partnerschaftsbeauftragter, er war lange im Stadtrat aktiv. Der ehemalige Lehrer wirkt beim Netzwerk Cittaslow mit, das sich um eine nachhaltige Entwicklung der Stadt bemüht. Außerdem setzt er sich für den Erhalt von Flurkreuzen und die Pflege von Grünanlagen ein.

Wolfgang Mildner hat die Klettergruppe Lambrecht gegründet und war maßgeblich an der Einrichtung von Klettertouren beteiligt. Der Lambrechter pflegt seit Jahren Streuobstwiesen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Obstsorten im Lambrechter Tal zu erhalten. Außerdem beschäftigt Mildner sich mit Brunnen, Grenz-, Gedenk- und Orientierungssteinen.

Die Träger des dritten Preises konnten aus Termingründen beide bei der Preisverleihung nicht anwesend sein. Sie werden ihre Auszeichnung am 12. Mai im Kreishaus erhalten.

Den musikalischen Rahmen im Foyer des Kreishauses bildeten die Jugendbläser des Posaunenchors Elmstein-Appenthal unter der Leitung von Thomas Rottmayer.