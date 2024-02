Bereits zum 16. Mal lobt die Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung den Bürgerpreis aus. Die Stiftung möchte mit dem Bürgerpreis 2023 das freiwillige, ehrenamtliche Engagement der Mitbürgerinnen und Mitbürger würdigen, die sich im privaten Bereich oder in Vereinen, Schulen, Institutionen und Projekten eingebracht haben.

„Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind wichtige Stützen unserer Gesellschaft. Ihr selbstloser Einsatz trägt zum Wohlbefinden aller bei. Ihre Arbeit bleibt oft im Hintergrund, ist aber von unschätzbarem Wert“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, der zusammen mit den Kreisbeigeordneten und den Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen den Stiftungsvorstand bildet. Darum sollen Menschen, die sich in besonderer Weise regelmäßig kreativ mit ihrer Arbeitskraft und Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen, mit dem Bürgerpreis mit einem Gesamtwert in Höhe von 6000 Euro ausgezeichnet werden.

Gewürdigt werden Personen, Vereine, Initiativen, Projekte oder Aktivitäten, die sich nachhaltig in den Bereichen Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung und Erziehung einbringen. Am Bürgerpreis kann jeder teilnehmen, der sich passend zu den Themen der Stiftung bürgerschaftlich engagiert. Personen, Vereine und Institutionen können sich selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden.

Wer Vorschläge einreichen oder sich selbst bewerben will, kann sich bis Donnerstag, 15. Februar 2024, wenden an Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Philipp-Fauth-Straße 11, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail info@kreis-bad-duerkheim.de.