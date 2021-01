Bürger, Vereine, Institutionen und Projekte können sich für den Bürgerpreis der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim bewerben. Teilnehmen kann, wer sich in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung und Umwelt freiwillig und unentgeltlich engagiert hat, teilt die Kreisverwaltung mit. Der Preis ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert. Vorschläge mit Projektname und -beschreibung, Name, Adresse und Telefonnummer des Bewerbers gehen bis spätestens 28. Februar an die Kreisverwaltung, Philipp-Fauth-Straße 11, 67098 Bad Dürkheim oder per E-Mail an info@kreis-bad-duerkheim.de.