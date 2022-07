Die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr soll auf den 25. Juni terminiert werden. Das empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat. Die Amtszeit von Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) endet am 31. Dezember 2023. Spätestens drei Monate zuvor muss ein neues Stadtoberhaupt gewählt sein. Gleichzeitig darf der Wahltermin maximal neun Monate vor dem Ende der Amtszeit liegen. Am Dienstag entscheidet der Stadtrat darüber, ob er den Termin der Kreisverwaltung vorschlägt, die ihn letztlich formell festsetzt. Eine mögliche Stichwahl würde am 9. Juli 2023 über die Bühne gehen.

Am Freitag Mitgliederversammlung bei der CDU

In einem RHEINPFALZ-Interview hatte Amtsinhaber Glogger die Bereitschaft signalisiert, wieder anzutreten. Offiziell ist seine Kandidatur allerdings noch nicht. Die Bad Dürkheimer CDU kürt unterdessen auf einer öffentlichen Mitgliederversammlung am Freitag um 19 Uhr im Dürkheimer Haus ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten. Das teilte Ortsverbandsvorsitzender Markus Wolf mit.