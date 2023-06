Der CDU-Gemeindeverband Freinsheim hat am Freitag im Weinkeller Schick einstimmig den Kallstadter Bürgermeister Thomas Jaworek zum Kandidaten für die Wahl des VG-Bürgermeisters gekürt.

Jaworek erhielt in geheimer Wahl alle 32 Stimmen. Der 55-Jährige wird gegen Amtsinhaber Jürgen Oberholz (FWG) antreten, der am 19. Juli offiziell von der FWG nominiert werden soll. Weitere Kandidaten für die Wahl am 5. November gibt es bislang noch nicht. Bis zum 18. September ist noch Zeit, um einen Wahlvorschlag einzureichen.

„Es ist wichtig, an der Verwaltungsspitze jemanden zu haben, der die komplexen Vorgänge überblickt, hartnäckig an den Themen bleibt, mit Kreativität pragmatische Lösungen findet und aktiv Chancen nutzt“, sagte Gemeindeverbandsvorsitzender Fred Krebs. Der CDU-Vorstand hatte sich bereits Mitte Dezember für den 55-jährigen promovierten Chemiker als Gegenkandidaten für Oberholz ausgesprochen (wir berichteten). Bei der Wahl des Verbandsbürgermeisters gehe es um eine entscheidende Weichenstellung, so Krebs. Es gehe darum, ob Projekte der Gemeinden einen „Motor“ oder einen „Bremsklotz“ hätten. Jaworek sei der richtige Kandidat für die Bewältigung der großen aktuellen Herausforderungen.

„Bereit, voranzugehen“

Der bei der BASF tätige ehrenamtliche Kallstadter Bürgermeister sagte, dass er seit dem Nachhaltigkeitsprojekt im Ort einen anderen Blickwinkel auf die Gestaltung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum gewonnen habe. Die Bürgerbeteiligung bei der Dorfmoderation habe er dabei als besonders wertvoll empfunden. Als VG-Bürgermeister wolle er die Gemeinde- und Stadträte zutreffend informieren, beraten und Beschlüsse sachgerecht vorbereiten. Die Ortsgemeinden müssten unterstützt, gefördert und fit gemacht werden für die Zukunft, forderte der Vater zweier Söhne im Grundschulalter. „Ich bin bereit, voranzugehen und zu führen“, betonte der gebürtige Starnberger.

CDU-Kreisvorsitzender Markus Wolf verwies darauf, dass sechs von acht Bürgermeistern der Verbandsgemeinden und größeren Städte und Kommunen im Kreis von der CDU gestellt werden. „Thomas Jaworek würde der Verbandsgemeinde Freinsheim als Bürgermeister gut tun“, meinte er.

Seit 2014 Kallstadter Bürgermeister

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld hält Jaworek für einen „hervorragenden Kandidaten“. Es sei ganz selten, so erfolgreich im Beruf zu sein und gleichzeitig über 20 Jahre lang politische Erfolge zu erzielen.

Jaworek ist seit 2014 Bürgermeister in Kallstadt. Zehn Jahre zuvor begann seine kommunalpolitische Karriere mit der Wahl in den Gemeinderat. Er ist seit 2010 verheiratet.