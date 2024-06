„Das ist ja mal fett!“ So bewertete Gary Kuhn im RHEINPFALZ-Telefonat sein Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl in Birkenheide. 86,1 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf den Christdemokraten, der keinen Gegenkandidaten hatte. „Ich freue mich ultra“, sagt der Nachfolger von Juliane Popp, die nicht mehr antrat. Als Traumergebnis habe er mit um die 80 Prozent gerechnet. „Dass es jetzt mehr sind, ist der Megaburner“, sagte der Familienvater und Leiter einer Kita in Bad Dürkheim. Das Resultat sei auch Verpflichtung. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,1 Prozent.