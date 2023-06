Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Wahllokalen war gute Stimmung. Die Wähler seien alle freundlich und gut gelaunt, berichteten die Wahlhelfer. In einigen der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung am frühen Nachmittag bei 50 Prozent, wobei die Briefwahl überall einen hohen Anteil hatte. Lob gab es für die Verpflegung durch die Arbeiterwohlfahrt (Awo).

„Wir sind ein eingespieltes Team“, sagte Christine Michler in der Limburgschule. Kurt Freund war schon bei 39 Wahlen hier der Wahlvorstand. Der stellvertretende Wahlvorstand Jürgen