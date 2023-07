Die Ergebnisse der Nachwahlbefragung legen nahe, dass Natalie Bauernschmitts Wahlkampf der Schlüssel zum Sieg war.

Vieles von dem, was bereits unmittelbar nach der Bürgermeisterwahl in Bad Dürkheim am 25. Juni analysiert wurde, haben die Meinungsforscher des Mannheimer Instituts CMR nun empirisch bestätigt. Dass Natalie Bauernschmitt wohl vor allem aufgrund ihres enorm engagierten Wahlkampfs die Überraschung schaffte und mit ihren Themen richtig lag. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass nur etwa ein knappes Viertel der Wahlberechtigten für die neue Bürgermeisterin und ein knappes Viertel minus drei Stimmen für Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD) votierten. Auch wenn in der Parallel-Wahl in Frankenthal nur 39 Prozent abstimmten: 49,2 Prozent Wahlbeteiligung ist für eine Stadt wie Bad Dürkheim kein guter Wert. Bauernschmitt ist natürlich trotzdem demokratisch legitimiert und hat sich einen Vertrauensvorschuss verdient. Genauso wie Christoph Glogger großer Respekt für seinen Einsatz gebührt. Glogger hat vieles angestoßen, was erst nach seiner Amtszeit vollendet sein wird. Auch das entbehrt nicht einer gewissen Tragik.