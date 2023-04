Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen haben sich entschieden, die Kandidatur von Christoph Glogger (SPD) für eine weitere Amtszeit als Dürkheimer Bürgermeister zu unterstützen. Das hat Grünen-Vorstandssprecherin Almut Bühlmeier mitgeteilt. Die Entscheidung sei auf einer Mitgliederversammlung Mitte März gefallen, sagt Bühlmeier auf Nachfrage. Die Grünen schicken keinen eigenen Kandidaten ins Rennen. Glogger sei nun „derjenige, der unsere grünen Ziele für Dürkheim am besten vertreten“ könne, so die Sprecherin. In Zusammenhang mit der Unterstützung veranstalten die Grünen einen gemeinsamen Themenabend am Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus zum Thema „Nachhaltige Quartierskonzepte – Bedeutung für Bad Dürkheim“. Referentin ist die Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder. Neben Glogger geht noch Natalie Bauernschmitt für die CDU ins Rennen ums Dürkheimer Bürgermeisteramt. Der Wahltermin ist am 25. Juni.