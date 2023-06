Am 25. Juni entscheidet sich, wer ab dem 1. Januar im Bad Dürkheimer Rathaus das Sagen hat: Herausforderin Natalie Bauernschmitt (CDU) oder Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD). Wir haben einige Zahlen und Fakten rund um die Bürgermeisterwahl zusammengestellt.

Wie viele stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger gibt es in der Stadt?

15.273, wobei sich die Anzahl laut Stadtverwaltung aufgrund von Wegzügen und Sterbefällen bis zum Wahltermin am 25. Juni noch geringfügig verändern kann.

Sind auch EU-Bürger darunter?

Ja, 1082 EU-Bürgerinnen und Bürger dürfen am 25. Juni mitwählen.

Wie viele Wahllokale gibt es in der Stadt?

Elf.

Wo wird gewählt?

Im Rathaus, in der Kita an der Isenach, Salierschule, Limburgschule, im Dürkheimer Haus, in der Gymnastikhalle der Valentin-Ostertag-Schule, im Seebacher Haus, in der Turnhalle der Grundschule Grethen, im Forstamt Hardenburg, in der Kita in Leistadt und im Ungsteiner Haus.

Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz?

100, alle Schichten sind laut Stadtverwaltung weitgehend besetzt.

Wie läuft die Briefwahl ab?

Die Briefwahl kann sowohl online (Formular unter www.bad-duerkheim.de/wahlen), schriftlich (Antrag ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtungskarte abgedruckt) oder direkt im Bürgerbüro beantragt werden. Die Unterlagen werden laut Stadtverwaltung zügig nach Antragsstellung bearbeitet und zugeschickt oder im Bürgerbüro auch direkt ausgehändigt.

Bis wann können die Briefwahlstimmen abgegeben werden?

Die Wahlbriefe müssen am Wahltag bis spätestens 18 Uhr im Rathaus eingehen.

Ist mit einem hohen Anteil von Briefwahlstimmen zu rechnen?

„Bei den vergangenen Wahlen ist der Briefwahlanteil stetig angestiegen. Dies war aber auch teilweise pandemiebedingt, so dass wir mit weniger Briefwählern als zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl rechnen“, heißt es aus dem Rathaus.

Was ist sonst noch für die Verwaltung zu tun bis zum Wahltermin?

Briefwahlanträge müssen bearbeiten und die Wahllokale eingerichtet werden. Außerdem muss das Wählerverzeichnis immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Es wird freitags vor der Wahl, am 23. Juni, nach 18 Uhr geschlossen.

Bis wann rechnet die Verwaltung am Wahlabend mit einem Ergebnis?

Zwischen 19.30 und 20 Uhr.