Mit welchen Themen konnte die künftige Dürkheimer Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) im Wahlkampf punkten? Wie zufrieden waren die Wähler mit der Amtsführung von Bürgermeister Christoph Glogger (SPD)? Das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR hat im Auftrag der RHEINPFALZ nachgefragt. Den einen Grund für den Machtwechsel im Rathaus hat es demnach nicht gegeben.

Was die Befragten zu ihrer Wahlentscheidung sagen, bringt interessante Erkenntnisse. So fiel die Entscheidung über den Wahlsieg erst in den letzten Wochen vor der Abstimmung. 50 Prozent der Bauernschmitt-Wähler etwa gaben an, dass der Wahlkampf der Kandidatin ihre Entscheidung beeinflusst habe. Unter den Glogger-Wählern waren es lediglich zwölf Prozent.

Auch das Stimmungsbild mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl ist interessant: Hier zeigen sich moderate Verluste für CDU und SPD.