Am 25. Juni wählt Bad Dürkheim mit Natalie Bauernschmitt (CDU) entweder eine neue Bürgermeisterin oder bestätigt Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD) für weitere acht Jahre. Die RHEINPFALZ diskutiert mit den beiden am Mittwochabend in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Aus organisatorischen Gründen war für den Abend eine Anmeldung nötig. Die Frist ist mittlerweile verstrichen, etwa 200 Plätze haben wir vergeben können. Wer die Frist verpasst hat, aber dennoch dabei sein möchte, der kann sich über den RHEINPFALZ-Liveblog informieren, der am Mittwochabend mit Statements der Kandidaten, Eindrücken aus der Aula und kurzen Videosequenzen laufend aktualisiert wird. Im Liveblog finden sich bereits jetzt Berichte, Videos und Hintergründe zur Wahl. Unter anderem erklären Bauernschmitt und Glogger in Videos, was ihnen noch in Bad Dürkheim fehlt und warum sie sich für das Amt bewerben. Den Blog werden wir bis zum 25. Juni laufend aktualisieren und ergänzen, sobald es etwas Neues gibt – und dort dann natürlich über den Ausgang der Wahl berichten. Er ist ab sofort unter rheinpfalz.de/wahl-badduerkheim erreichbar.