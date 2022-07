Natalie Bauernschmitt will Bürgermeisterin von Bad Dürkheim werden. Die CDU hat die 32-Jährige am Freitagabend einstimmig als ihre Kandidatin nominiert. Als Bürgermeisterin strebe sie eine bürgernahe, pragmatische Verwaltung an, sagte Bauernschmitt. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes arbeitet als Geschäftsführerin des Stadtrates in Mainz und ist ehrenamtlich als Beigeordnete der Stadt Alzey aktiv. Die Kandidatin stellte sich als Verwaltungsfachfrau vor. Unter anderem habe sie das Studium der Allgemeinen Verwaltung mit einem Master abgeschlossen. „Ich will nicht nur Verwaltungsmensch sein“, sagte Bauernschmitt. Sie wolle auch eine klare Führungsposition übernehmen. „Wir haben eine tolle Frau gefunden, die alles mitbringt, was es braucht, Bad Dürkheim noch mal ein Stück besser zu machen“, sagte Dürkheims CDU-Chef Markus Wolf bei der Nominierung von Bauernschmitt. Ein Gegenkandidat gilt bereits als sicher: Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) hat signalisiert, wieder antreten zu wollen. Offiziell nominiert ist er noch nicht. Bis zur Wahl ist noch ein Jahr Zeit. Der Termin ist am 25. Juni 2023.