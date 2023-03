Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bürgermeisterkandidatin Natalie Bauernschmitt hat auf der Mitgliederversammlung der CDU am Montag inhaltliche Schwerpunkte genannt, mit denen sie die Wahl am 25. Juni gewinnen will. Unterdessen hat die Partei ihren Vorstand erweitert.

Exakt 241 Tage seien seit ihrer Nominierung im Juli vergangen, sagte Bauernschmitt. Mittlerweile sehe sie die Stadt mit anderen Augen. Die Mutter eines vierjährigen Sohns lebt in Alzey, hat über ihre