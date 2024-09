Ob es einen Fasnachtsumzug 2025 in Weisenheim am Sand geben wird, ist unklar. Theoretisch möglich ist er, aber: Bürgermeister Holger Koob (parteilos) hat bei der Verwaltung einen Umzug für den Fasnachtssonntag, 2. März, prophylaktisch angemeldet. „Die Kreisverwaltung legt fest, ob es voraussichtlich eine Großveranstaltung mit mehr als 15.000 Besuchern wird oder nicht. Wenn sie glaubt, dass es so kommt, müssen wir die Veranstaltung sechs Monate vorher anmelden. Das habe ich getan, um die Frist einzuhalten“, antwortete Koob auf eine Bürgeranfrage bezüglich des Umzuges in der Ratssitzung. Demnächst sei ein klärendes Gespräch über Auflagen und Möglichkeiten mit dem Ordnungsamt geplant, danach wolle er bei Vereinen und Gruppen das Interesse am Umzug erfragen. Im Jahr 2020 fand der Umzug ein letztes Mal statt.