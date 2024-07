Zur konstituierenden Sitzung kommt am Donnerstag um 19 Uhr der Gemeinderat von Weisenheim am Sand im Sitzungssaal des Pfälzer Hofs zusammen. Holger Koob (CDU) wird zum neuen Ortsbürgermeister ernannt. Die Anzahl seiner Beigeordneten soll sich von drei auf zwei reduzieren. Klaus Mathis (FWG) soll wieder für das Amt des Ersten Beigeordneten vorgeschlagen werden. Der bisherige Zweite Beigeordnete Fritz Hoffmann (FDP) tritt nicht mehr an. Sein Nachfolger soll wieder aus den Reihen der FDP nominiert werden. Wer dies sein wird, werde noch geklärt, teilte FDP-Ratsmitglied Thomas Scherner auf Anfrage mit.