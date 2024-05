Ob Kreistag, Stadt- oder Gemeinderat, Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher – am 9. Juni wird gewählt. In Bobenheim am Berg gibt es zwei Bürgermeisterkandidaten, darunter Jürgen Schneider.

Kommunalpolitische Erfahrung bringt Jürgen Schneider mit: durch seine Mitarbeit im Verbandsgemeinderat Freinsheim, früher im Stadtrat Freinsheim sowie in Ausschüssen des Verbandsgemeinderats