Die Bürgermeister-Gropp-Straße in Grethen-Hausen ist seit wenigen Wochen eine Fahrradstraße. Darauf weist Ortsvorsteher Dieter Walther (SPD) hin. Die Straße werde gut angenommen. Bei der Demonstration für mehr Sicherheit für Radfahrer am Samstag hatte der ADFC-Vorsitzende Horst Bäuml die Straße als Beispiel für eine noch immer nicht umgesetzte Planung genannt und damit seine Kritik an der Stadtverwaltung untermauert. Bäuml erklärte, eine entsprechende Anfrage an die Stadt im Vorfeld der Demonstration sei unbeantwortet geblieben.