Angesichts gestiegener Energiepreise und der Gas-Knappheit regt Dürkheimers Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) die Bevölkerung zum Energiesparen an. Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz hätten sich bereits darauf verständigt, ihren Gasverbrauch um 15 Prozent zu reduzieren. „Auch Sie als Bürgerinnen und Bürger können durch das Einsparen von Energie einen wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig senken Sie Ihre eigenen Energiekosten und tun etwas fürs Klima“, regt Glogger an. Laut Stadtverwaltung können Bürgerinnen und Bürger beispielsweise mit einer Reduzierung der Innenraumtemperatur um ein Grad bis zu sechs Prozent Energie sparen. Weitere von der Verwaltung veröffentlichte Tipps beziehen sich auf den Warmwasserverbrauch (duschen statt baden) oder das Stromsparen durch das Abschalten von Beleuchtung. Ganz allgemein gelte es, übermäßigen Verbrauch zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit Gas zu sparen, der für die Stromerzeugung genutzt wird, sei der Umstieg auf einen Ökostromtarif. „Diesen findet man auch bei den Stadtwerken Bad Dürkheim“, so Glogger.