Aus freiwilligen Fahrgastspenden hat das Bürgerbusteam je 600 Euro an drei gemeinnützige Einrichtungen in der Region verteilt. Wem das Geld zugute kommt.

Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wachenheim ist nicht nur als Fahrdienst unterwegs, sondern unterstützt auch lokale Initiativen: Das Bürgerbusteam hat Spenden an drei gemeinnützige Einrichtungen aus der Region übergeben.

Der Erste Beigeordnete René Breier (SPD) überreichte im Namen der ehrenamtlich Engagierten jeweils 600 Euro an die Landfrauen Wachenheim, die Gruppe Nelie Ellerstadt und den ambulanten Hospizdienst Bad Dürkheim, heißt es in einer Mitteilung der Verbandsgemeinde Wachenheim. Das Geld stammt aus Einnahmen, die das Bürgerbusteam im vergangenen Jahr durch freiwillige Spenden der Fahrgäste gemacht hat.

Die Spenden sollen in Projekte, Anschaffungen und die tägliche Arbeit vor Ort fließen. Zugleich wurde bei der Übergabe nach Angaben der Verbandsgemeinde Wachenheim deutlich, dass der Bürgerbus Menschen verbindet und das Miteinander in der Verbandsgemeinde stärkt.