Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Freinsheim fährt in der Testphase von 4. Mai bis 30. Juli bis nach Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis. Das teilte Holger Koob, Bürgermeister von Weisenheim am Sand, in der Gemeinderatssitzung Ende April mit. Wie Koob informierte, finden die Fahrten nach Maxdorf an Dienstag- und Donnerstagmittagen von 13 bis 17 Uhr statt. Das Bürgerbus-Team bittet um Anmeldungen am Vortag von 15 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 06353 9357300. Maxdorf wurde laut Infoflyer in das Angebot aufgenommen, da Bürger vermehrt nach Fahrten in die Gemeinde des Rhein-Pfalz-Kreises zu Facharztterminen und speziellen Krankenbehandlungen gefragt hatten. Der Bürgerbus der VG fährt regulär an Dienstagen und Donnerstagen zwischen 8.30 und 17 Uhr, alle Fahrten sind kostenlos. Das Angebot gibt es bereits seit 1996, sowohl die Anmeldung als auch die Fahrten werden von Ehrenamtlichen übernommen. Das Bürgerbus-Team holt Angemeldete zuhause ab, bringt sie zum gewünschten Fahrtziel und fährt sie anschließend wieder nach Hause. Möglich sind sowohl Fahrten zum Arzt, zur Bank und zum Einkaufen als auch zu Besuchen bei Freunden und Verwandten.