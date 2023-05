Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bürgerinitiative Steinacker hat am Montagabend drei Bürgerbegehren an Kallstadts Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) sowie die Beigeordneten Romy Feuerbach (SPD) und Karl-Wilhelm Sauer (FWG) übergeben. Dabei geht es um Pläne des Weinguts Am Nil.

Jedes der Bürgerbegehren sei von etwa 280 Kallstadter Bürgern unterschrieben worden, sagten Astrid und Torleif Tärnhuvud, Initiatoren der Bürgerinitiative, am Dienstag. Die