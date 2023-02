Die nächste Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Bad Dürkheim ihre Anliegen und Probleme mit Barbara Schleicher-Rothmund persönlich zu besprechen, besteht am Dienstag, 14. März, in der Stadtverwaltung Bad Dürkheim. Anmeldungen nimmt das Büro der Bürgerbeauftragten, Telefon 06131 2 89 99 99, bis zum 28. Februar entgegen. „Als Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz stehe ich Ihnen mit meinem Team zur Verfügung, um Sie im Umgang mit der Verwaltung zu beraten und zu unterstützen. Mein Ziel ist es, eine einvernehmliche Lösung zu finden, wenn Sie Probleme mit einer Behörde haben“, so Schleicher-Rothmund. Als Beauftragte für die Landespolizei ist sie zudem Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die Probleme mit der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz haben. Ebenso können sich Polizeibeamtinnen und -beamte an sie wenden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.diebuergerbeauftragte.rlp.de.