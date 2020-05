Ab Montag, 4. Mai, wird das Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Freinsheim seine Dienstleistungen wieder mit persönlicher Vorsprache anbieten. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Hierfür wurden zwei Außenschalter eingerichtet, die sich am Hintereingang des Verwaltungsgebäudes (Zugang über die Herxheimer Straße) befinden. Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, alle Verwaltungsleistungen, welche das Bürgerbüro anbietet, zu den aktuellen Dienstzeiten an diesen Schaltern zu erledigen. Die Dienstzeiten sind derzeit von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie zusätzlich am Dienstag von 14 bis 16 Uhr.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der im Foyer des Rathauses befindliche Passbildautomat nicht zugänglich ist. Für die Beantragung von Dokumenten sind daher die notwendigen aktuellen und biometrischen Bilder mitzubringen. Für Fragen stehen die Mitarbeiter des Bürgerbüros unter der Rufnummer 06353 93570 zu den oben genannten Dienstzeiten zur Verfügung. rhp