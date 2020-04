Zeitgleich mit dem Einzelhandel in der Innenstadt wird ab Montag auch das Dürkheimer Bürgerbüro im Rathaus wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Die Verwaltung und das Bürgerbüro waren seit 22. März für den normalen Publikumsverkehr geschlossen.

Bei einem Besuch im Bürgerbüro müsse stets der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden, so die Stadt. Im Eingangsbereich stehe ein Hand-Desinfektionsmittel-Spender. Eine „dringende Bitte“ an die Besucher sei das Tragen einer „Alltagsmaske“, also eine selbstgenähte Maske oder ein Stofftuch vor Mund und Nase. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr sowie zusätzlich Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Mitarbeiter anderer Bereiche der Verwaltung sind weiter per Telefon oder per Mail erreichbar, eine persönliche Vorsprache ist nur nach Absprache möglich. Über eine Öffnung der Stadtbücherei will die Stadt nach eigener Aussage am Montag entscheiden.