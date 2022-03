Über zwei Tonnen hochwertige Spenden für die Ukraine: Das ist das Ergebnis einer Sammelaktion der Bürgerbewegung „Bündnis lebenswerte Weinstraße“, teilte deren Mitorganisator Mediziner Stefan J. Lieberich mit.

Über zwei Tonnen hochwertige Güter seien von den Bürgern der Gemeinden Herxheim am Berg und Kallstadt an den Sammelstellen im Anwesen Peter in Herxheim und Benderhof in Kallstadt abgegeben worden. Darunter waren Babygläschen, Dosennahrung, Medikamente, Verbandsmaterial, Zelte, Schlafsäcke und Isomatten. Der durchschnittliche Wert der Pakete dürfte laut Lieberich bei 100 bis 200 Euro gelegen haben. Die Kallstadter Weingüter Benderhof und Dieter Henninger transportierten die Pakete am Montag zu der Sammelstelle der Interessengemeinschaft Behinderter e.V. (IBF) Ludwigshafen. Von dort gehen die Spenden in in Richtung Ukraine. „Ein großer Dank geht an die Helfer“, so Lieberich.