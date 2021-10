Sigrid de Raaf, Leiterin der Stadtbücherei Bad Dürkheim, hat Rachid Benzines Roman „Als ich ihr Balzac vorlas. Die Geschichte meiner Mutter“ (gebunden, 96 Seiten, 16 Euro, Piper Verlag) mit großer Anteilnahme gelesen. Als Buch des Monats empfiehlt sie ihn heute. Der Roman kann in der Stadtbücherei ausgeliehen werden.

Rachid Benzine, 1971 in Kénitra, Marokko, geboren, Politikwissenschaftler und Historiker, beschreibt in seinem Roman das Leben seiner Mutter. Ein Rückblick, liebevoll und authentisch. Die Geschichte beginnt am Krankenbett der alten Frau, die der Sohn, der jüngste von fünf Brüdern, eigenhändig pflegt. Er ist wieder in die Zweizimmerwohnung seiner Kindheit gezogen, verbringt jede freie Minute an der Seite der Mutter und ist glücklich, für sie da zu sein.

Die Familie kam in den 1950er-Jahren aus Marokko in den kleinen Ort Schaerbeek bei Brüssel. Das Leben spielt sich auf engstem Raum ab, zwei Zimmer und ein Hof für die siebenköpfige Familie. Die Mutter, Analphabetin und der französischen Sprache kaum mächtig, putzt bei den „Reichen“, der Vater arbeitet in einer Papierfabrik, aus der er jede Menge Druckerzeugnisse nach Hause bringt. Durch sie entdeckt der Sohn das Lesen. Die Bücher werden zu seiner wahren Leidenschaft, was dazu führt, dass er später als Dozent an der Universität arbeitet. Als der Vater früh verstirbt, ernährt die Mutter allein die große Familie, immer dienend, niemals klagend. Dabei hat sie stets ein offenes Herz für die Kümmernisse anderer und versucht, ihnen zu helfen. Doch sie wird nicht gut aufgenommen im fremden Land, sie erfährt Ablehnung und Rassismus. Als sie in einen falschen Bus einsteigt und sich mühsam nach dem richtigen Weg erkundigt, wird sie beschimpft. Sie solle doch lesen lernen. Einmal, auf der Post, ihre Söhne hatten ihr versichert, die Abholkarte würde ausreichen, muss sie ein Formular ausfüllen. Die Schlange hinter ihr drängelt, wird unruhig, die Situation peinlich, so dass sie schließlich auf das Paket verzichtet. Ohne je zu erfahren, was darin war. Zeitlebens wird sie nicht mehr um Hilfe fragen oder eine Postfiliale betreten.

Zu Hause lebt die Familie in einer geschlossenen Einheit, gleichsam ein Bollwerk gegen die unfreundliche Außenwelt. Durch die Lieder und mit Hilfe von Zeitschriften eignet sie sich einige Brocken der fremden Sprache an, ohne je ihren starken Akzent zu verlieren. Von großer Bedeutung ist für sie auch das Vorlesen. Rachid liest ihr „Das Chagrinleder“ von Honoré de Balzac vor, immer wieder, bis zu ihrem Tode. Dabei vermag sie durchaus, mit ihrem Sohn über einzelne Passagen und Deutungsmuster zu diskutieren.

Diese liebevolle Erinnerungsgeschichte des Sohnes ist zugleich die Geschichte eines Einwandererlebens und eine der „unteren Klasse“. Rachid Benzine ist ein genauer Beobachter, dem die Mischung aus Erinnerung und sozialer wie politischer Einschätzung hervorragend gelingt. Ein liebevolles Denkmal, ein bewegendes Buch über das Verhältnis eines Sohnes zu seiner Mutter. „Ich weiß nicht, ob meine Mutter eine gute Mutter war. Oder eine Mutter, die tat, was sie konnte (…). Ich weiß nur, dass sie die meine ist. Und es mein größter Reichtum in diesem Leben ist, dass ich sie lieben konnte.“ Mit diesen Worten endet das Buch, das den Leser innehalten und nachdenken lässt.