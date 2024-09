Weil sie weiterhin attraktiv bleiben wollen, nehmen die Büchereien in Weisenheim am Berg und am Sand als zwei von 50 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz an der bundesweiten Bibliotheks-Nutzer-Studie „Sentobib“ teil. Die Nutzer können Einfluss auf die Zukunft ihrer Bücherei vor Ort nehmen, indem sie anonym Fragen beantworten. Schon heute sind Bibliotheken mehr als reine „Bücherverleihstationen“: Sie bieten neben Büchern auch Zeitschriften, CDs, DVDs oder Spiele an. „Dabei interessiert uns natürlich, was davon gut ankommt und was weniger – und dies über unsere eigene Wahrnehmung während der Öffnungszeiten hinaus“, sagt Tina Premel vom Leitungsteam der Gemeindebücherei Weisenheim am Sand. Die Daten werden in vermittelbare Erkenntnisse verwandelt.

Finanziert wird die Aktion durch Landesmittel. „Derzeit wird in Rheinland-Pfalz an einem Bibliotheksentwicklungsplan gearbeitet“, erläutert Marie-Isabel Brauckhoff von der Bücherei in Weisenheim am Berg. „Der Plan wird die Basis dafür sein, unsere Arbeit und die aller Bibliotheken in Rheinland-Pfalz in die Zukunft zu führen.“ Der Online-Fragenkatalog zu Weisenheim am Sand ist unter https://de.sentobib.eu/4483 erreichbar. Die Umfrage zu Weisenheim am Berg unter https://de.sentobib.eu/3899.