In der Fußball-C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord blieben der TuS Friedelsheim II und der SV 1911 Bad Dürkheim punktlos.

TuS Gronau – TuS Friedelsheim II 6:2. Die Gäste setzten den TuS von Beginn an unter Druck, gerieten aber mit einem toll herausgespielten Treffer in Rückstand (20.). „Danach sind wir angerannt und haben kurz nach der Pause ausgeglichen“, sagte Spielertrainer Nicolas Wrede. Das Tor erzielte Dennis Mammes per Freistoß. Nach einem Elfmeter zum 2:1 traf Kevin Schatz für Friedelsheim (57.). Entscheidend war ein indirekter Freistoß zum 3:2. Nach dem vierten Gegentor resignierten die Gäste.