Schulen aus dem Landkreis Bad Dürkheim sowie aus den Städten Frankenthal und Neustadt waren beim Börsenspiel der Sparkassen von Oktober 2025 bis Januar 2026 mit dabei – und erfolgreich. Bei der Sparkasse Rhein-Haardt in Bad Dürkheim wurden nun die Preise übergeben.

Wie die Sparkasse mitteilt, konnten 136 Teams mit 360 spielberechtigten Schülern mit fiktiven Depots und realen Kursen in 17 Wochen Spielzeit risikofrei Börsenerfahrung sammeln. Auch wenn die getätigten Transaktionen letztlich nur fiktiv waren, gab es für die Schüler reale Geldpreise zu gewinnen.

Thomas Distler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Haardt, würdigte die Leistung und das Engagement der Schüler und überreichte die insgesamt zehn von der Sparkasse Rhein-Haardt ausgeschriebenen Geldpreise an die Siegergruppen. Sehr erfolgreich waren die Teams des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums Neustadt, die insgesamt für sich und die Schule Preisgelder in Höhe von 2100 Euro erzielten.

Ziel war es, den Teilnehmenden die Funktionsweise der Börse und Märkte näherzubringen. Hierfür stand jeder Spielgruppe ein virtuelles Depotvolumen zur Verfügung. Es galt, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch gezielte Investitionen zu steigern, um sich die Chance auf einen von zehn Geldpreisen im Sparkassen-Wettbewerb zu sichern, erklärt die Sparkasse. Dabei seien nicht nur die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch Teams mit den nachhaltigsten Geldanlagen bewertet worden.