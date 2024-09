Die Arbeiterwohlstand (Awo) hat eine Doppelspitze: Uwe Chelius und Hanns-Uwe Gebhardt wollen der Dürkheimer Awo eine neue und gemeinsame Richtung geben.

Auf einer Klausurtagung im Naturfreundehaus Groß-Eppental hatte die Awo über Verteilung der Aufgaben und die Benennung der Ansprechpartner bei Projekten beraten. „Das war ein rundum erfolgreicher Tag und wir haben uns konstruktive Gedanken gemacht, welche Projekte wir neben den bereits bestehenden Angeboten zukünftig auf den Weg bringen möchten“, berichtet Chelius.

Vorstand Bertram Senft hatte sich zum Jahresende 2022 aus der Vorstandsarbeit der Arbeiterwohlfahrt zurückgezogen, der inzwischen verstorbene Rainer Fries hatte das Amt übergangsweise ausgeübt.

Den etwa 140 Mitgliedern, die jährlich mindestens 36 Euro Mitgliedsbeitrag zahlen, und Gästen steht die Begegnungsstätte in der Mannheimer Straße 16 am Dürkheimer Bahnhof für Veranstaltungen zur Verfügung. Gegründet wurde die Ortsgruppe Bad Dürkheim 1965 von Siegmund Crämer, der auch die Lebenshilfe ins Leben gerufen hatte. „Wir möchten darauf hinweisen, dass die Awo keine Suppenküche, sondern eine Begegnungsstätte ist“, berichtet Beisitzerin Christa Carzoli. Gleichwohl wird jeden Mittwoch von 12 bis 14 Uhr ein kostengünstiger Mittagstisch angeboten und von 10 bis 12 Uhr der Kulturpass ausgestellt.

Regelmäßige Treffen und Geselligkeit

Jeden ersten Dienstag eines Monats lädt die Awo mit dem Sozialverband VdK Deutschland von 14 bis 17 Uhr zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein. Jeden ersten und dritten Montag trifft sich von 15 bis 17 Uhr die Selbsthilfegruppe Polyneuropathie. Donnerstags wird um 17 Uhr Rommé gespielt, ein Musikstammtisch, Musik ohne Stecker und Familiensingen, wird am letzten Mittwoch eines Monats um 18 Uhr angeboten. Ein Dämmerschoppen von 18 bis 19.30 am letzten Dienstag im Monat ist geplant. In Planung sei auch eine Busreise.

Um das soziale Miteinander zu fördern, sind weitere Begegnungen, Treffen und Ausflüge möglich. Etwagemeinsame Stadtführungen oder kleine Wanderungen mit abschließender Einkehr.

Am 6. Dezember findet in der Awo-Begegnungsstätte die Nikolausfeier statt. Eine Bewerbung um einen Ausschanktermin beim Dürkheimer Advent sei zurzeit in Bearbeitung. Damit es weiterhin interessante Angebote für Treffen, Aktionen und Unternehmungen gebe, ruft Chelius die Mitglieder und Freunde der Awo auf, Ideen und Anregungen einzubringen.

Noch Fragen?

Anmeldung zum Mittagstisch: info@awo-duew.de mit Aufnahme in die Awo- Mittagstisch-App. Im Netz: www.awo-duew.de.



Der Vorstand

Vorstand: Uwe Chelius, Hanns-Uwe Gebhardt, Erste Stellvertreterin: Anke Kindsvater, Zweite Stellvertreterin: Heike Duttweiler, Kassenwart: Tim Tenelsen, Schriftführer: Michael Hörskens, Beisitzer: Karin Raffke, Traudel Bormeth, Christa Carzoli, Martin Teichmann, Henrique Bayer, Waldemar Raffke, Robert Kröner.