Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen versucht, mit einem Stein die Scheibe der Arbweiterwohlfahrt (Awo) in Bad Dürkheim einzuwerfen. Laut Polizei wurde die Scheibe bei diesem Versuch so beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06322 963 0.