Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Bad Dürkheim hat ein neues Transportfahrzeug samt Container in Betrieb genommen. Es ist für Entsorgungstransporte gedacht, die dem AWB einerseits Kosten sparen und andererseits mehr zeitliche Flexibilität bringen sollen. Das Fahrzeug ist im Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt stationiert, fährt aber auch die Wertstoffhöfe Friedelsheim und Haßloch an.

Jährlich fallen beim AWB für die Abfallarten Restmüll, Sperrmüll und Altholz mehr als 700 Transporte an, insgesamt sind es für die drei Wertstoffhöfe für alle Abfallarten rund 1050. Bisher waren sie alle fremdvergeben. Das hat den AWB allein für die Transporte von Rest- und Sperrmüll sowie Altholz rund 180.500 Euro im Jahr gekostet.

Nun wurde über einen längeren Zeitraum geprüft, welcher Aufwand entstehen würde, würden diese Transporte mit eigenem Fahrzeug und eigenen Containern erledigt. Heraus kamen jährliche Gesamtkosten von rund 143.500 Euro, was eine Einsparung von rund 37.000 Euro bedeutet. Dafür wurden 24 Container angeschafft, die nun zur Nutzung bereitstehen. „Einsparungen wie diese aus den Transportkosten sind einer von vielen Bausteinen, die dabei helfen sollen, Gebührenerhöhungen bei der Abfallentsorgung zu vermeiden“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. „Mit dem eigenen Fahrzeug können wir zwei Drittel der anfallenden rund 1050 Transporte im Jahr selbst erledigen“, ergänzt AWB-Werkleiter Klaus Pabst. Zudem sorge der eigene Transporter für eine höhere zeitliche Flexibilität, weil sich besser am Betrieb an den Wertstoffhöfen orientiert werden kann.