Die Freinsheimer Tankstelle in der Erpolzheimer Straße wechselt die Benzinmarke. Ab Montag wird umgebaut, deshalb ist die Tankstelle vom 3. August bis vorrausichtlich Freitag, 7. August, geschlossen. „Für unsere Kunden ändert sich außer der Farbe nichts“, betont Inhaberin Silke Schreiner. Hintergrund des Wechsels ist der Verkauf von 80 Avia-Stationen an Esso. Mit dem Umbau wird die Technik angepasst, größere Änderungen gibt es aber nicht. Bereits 2014 hatte die Station neue Tanks bekommen. „Für die Zukunft sind wir gerüstet.“ sagt Schreiner. Avia-Tankkarten sind nach dem Umbau allerdings nicht mehr gültig. Die Stammkunden seien bereits verständigt worden und hätten neue Karten bekommen. Zusätzlich könne man nun über die Deutschlandkarte auch in Freinsheim Punkte sammeln.